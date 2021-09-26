بريطانيا: نواصل العمل مع السعودية لإيجاد حل سلمى للصراع فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلى: نحن نتشاور مع دول الخليج لضمان أمن المنطقة. وأضاف: كما نتشاور مع الحلفاء الدوليين لإنهاء الصراع فى اليمن، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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