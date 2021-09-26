بوتين ينهى عزلا ذاتيا بعد تعدد الإصابات بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكان بوتين قد أعلن فى وقت سابق، إنه سيضطر إلى الخضوع لعزلة ذاتية حيث قضى عدة أيام فى إجازة بسيبيريا، وذلك بعد أن أصيب العشرات من الأشخاص المرافقين له بكوفيد-19، كما اضطر إلى إلغاء رحلته إلى طاجيكستان لحضور قمة أمنية.

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