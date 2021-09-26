البرهان: الجيش السودانى وصى أمين على البلاد.. ومتمسكون بإجراء الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقال البرهان فى مؤتمر صحفى: "متمسكون بإجراء الانتخابات بموعدها، إلا أن هناك بعض الجهات التى لا تريد إجراء الانتخابات فى البلاد، وتخاف منها".
وتابع بأن "القوات المسلحة ستعود لثكناتها بعد الانتخابات وستختفى من المشهد السياسى، وينحصر دورها فى الحفاظ على أمن البلد"، مؤكدا على أنه لا أحد يستطيع ترهيب القوات المسلحة فى السودان. وشدد على حرص المؤسسة العسكرية على العمل من أجل التغيير الحقيقى.
وأضاف: لن نسمح بأى نشاط حزبى داخل القوات السودانية، وسنعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية. القوات السودانية مؤسسة وطنية راسخة".
كما طالب قوى الثورة فى السودان التوحد فى كيان واحد، مؤكدًا أن الشعب السودانى يريد الحرية والسلام والعدالة، لافتًا إلى أن الجيش السودانى وصى أمين على السودان وملتزم بعدم الانقلاب على مبادئ الثورة.
وأكد أيضا أنه سيتم الكشف عن انتماءات منفذى محاولة الانقلاب التى وقعت قبل أيام.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت الثلاثاء الماضى، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 22 ضابطا لمشاركتهم فى الانقلاب.
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