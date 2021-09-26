25 ألف ريال بدون كفيل للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر

توفر شركة اليسر للاجارة والتمويل بالسعودية عروض تمويلية متنوعة وأيضاً بمزايا تلبى احتياجات العملاء المختلفة فتوفر شركة اليسر للتمويل تمويل سريع وكذلك بالتقسيط يستطيع من خلاله العميل امتلاك جميع احتياجاته الشخصية وكذلك احتياجاته المنزلية من أجهزة كهربائية والكترونية من خلال تمويل شركة اليسر بالتقسيط الميسر ومن خلال تلك المقال سوف نتعرف على تفاصيل تمويل السلع الاستهلاكية.

25 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل

يستطيع العميل السعودي وأيضاً العميل المقيم داخل أراضي السعودية طلب تمويل السلع لدى شركة اليسر للتمويل والذى يتميز بالمزايا التالية

تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر يتميز بأنه لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً بأن العميل الذى يريد طلب التمويل يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 25 ألف ريال سعودي.

كذلك يتميز التمويل لدى شركة اليسر بأن التمويل بهامش ربح تنافسي.

تمويل شركة اليسر يتميز بأنه ليس له أى رسوم إدارية.

يستطيع العميل أيضاً سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 24 شهر.

يتميز كذلك هذا التمويل بأنه يمكن الحصول عليه كل من السعودي والمقيم.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بالسعودية

تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر للتمويل يستطيع الحصول عليه كل من السعودي والمقيم وذلك بعد توافر عدد من الشروط التي وضعتها شركة اليسر للتمويل والشروط هي

يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم يكون عمره يقع بين 22 سنه و60 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر بالسعودية

هناك مجموعة من المستندات البسيطة والتى لابد أن يقدمها العميل الراغب في طلب التمويل من شركة اليسر وتتمثل تلك المستندات فيما يلي