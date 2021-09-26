وزارة المالية استعلام عن إعفاء من بنك التسليف برقم الهوية ، حيث قام بنك التسليف في المملكة العربية السعودية بتوضيح طريقة معرفة ما إن تم إعفائك من بقية أقساط بنك التنمية وزارة المالية ونوع الإعفـاء وتاريخه، فالبنك يقوم بتوفير عدد من التمويلات المالية مثل قـرض الأسرة، قرض الزواج، فذلك لتوفير الدعم المادي بجميع المواطنين السعوديين للحصول على حياة أفضل.

وهنا سنقوم بتقديم كيفية الاستعلام عـن اعفاء بنك التسليف برقم الهوية أو بالسجل المدني.هذه الخدمة مقابل استعلام عن حالة الطلب المـقدم للإعفاء من القروض (صندوق التنـمية العقاري ، وصندوق التـنمية الزراعية ، بنك التسليف والادخـار).

بنك التسليف تسجيل دخول

يقدم بنك التـنمية عدد من القروض التنموية من أجل مساعدة الشعب الـسعودي و اعفاء بنك التسليف.

إذا كنت ترغب في الزواج فإنه يقدم لك تمويل الزواج>أما إن كنت متزوجاً، فإنه يقدم تمويل الأسرة، وعدد آخر من التمويلات الهامة، ولأجل التقديم في هذه التمويلات فكل ما عليك هو الدخول في منصة بنك التـنمية وزارة المالية برقم الهوية.

قم بالدخول لموقع النفاذ الوطني بنك التسليف.

قم بالنقر على تسـجيل جديد.

أدخل بياناتك الشخصية.

يتم استلام رسالة تأكيد.

أدخل إلى حسابك، وقدم على تمويل على حسب الحاجة.

وزارة المالية استعلام عن إعفاء من بنك التسليف برقم الهوية

ومن الخدمات التي يقدمها البنك هي خدمة اعفاء بنك التسليف برقم الهوية عن باقي الأقساط.ويتم استـعلام عن اعفاء من خلال استعلام عن اعفاء التسليف برقم هويتك من خلال موقع الرسمي وزارة المالية السعودية.

أولاً قم بالدخول إلى الموقع وزارة المالية.

انقر فوق خدمة “استعـلام عن اعفاء” من وزارة المالية.

قم بإدخال رقم هويتك في الخانة الأولى.

أدخل تاريـخ ميلادك بشكل صحيح.

انقر فوق “بحث”.

يظهر لك اسـم المستفيد، تـاريخ ميلادك بالهجري، ورقم هويته. أما بالنسبة لبيانات الإعـفاء، فتظهر لك (نـوع استعفاء- مبلغ اعفاء – تـاريخ تقديـم الطـلب – حـالة الطلب) لخدمة اعفاء بنك التسليف وزارة المالية.

في حـالة قبول طلبك استعلام عن اعفاء، أما في حـالة الرفض طلب، فيكون هناك أسبا الرفض الخاصة بطلبك.

وبذلك تكون قد استعلمت عن اعفاء بنك التسليف من خلال رقم الهويه لمعرفة مبلغ اسقاط قرض بنك التسليف.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني

تقدم وزارة التـنمية الاستعلام عـن اعفاء بنك التسليف بالسجل من خلال النفاذ الوطني وزارة المالية أو برقم الهوية.

قم بالدخول إلى رابط النفاذ الوطني وزارة المالية.

اكتب اسـم المستخدم وكلـمة السر.

اذهب إلى خانة الخدمات الإلكترونية.

اختر “الاستـعلام عن إعفاء”.

حدد نـوع استعلام عن اعفاء الذي تبحث عنه سواء (صندوق التنمية العقارية ، أو الـتنمية الزراعـية ، والبنك السعودي للتـسليف والادخار).

أدخل رقم سجلك المـدني، وتـاريخ ميلادك.

انقر “بحث”.

تظهر لك بيانات الاعفاء من تـاريخ تقديم الطـلب، مبلغ الإعفاء، حـالة القبول.

فهذه هي طريقة من وزارة المالية استعلام عن اعفاء من بنك التسليف برقم الهوية وزارة المالية السعودية.

فالبنك يقوم بتقديم الكثير من التمويلات والخدمات الخاصة بالأفراد، مثل تمويل العمل الحر الذي يقدم 60 ألف ريال لأجل إنشاء عمل خاص بك. أو إعانة الزواج للحصول على مبلغ يساعدك في المصروفات الزوجية للشباب الغير قادر، أو تمويلات الأسرة لأولياء وأرباب الأسر الغير قادرة على تحمل أعباء الحياة اليومية.