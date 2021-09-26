الأردن يحذر الاحتلال من السماح لليهود المتطرفين باقتحام الأقصى

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنى الدكتور محمد الخلايلة، من مغبة تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلى للمئات من اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك.





وقال إن اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفى أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب، جميعها أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا، وتعتبر اعتداءً صارخا ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة وتعدياً على مشاعر مليارى مسلم فى العالم.

وشدد على أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ وصاية الملك عبدالله الثانى، بخدمة وحماية والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسى الشريف بكامل مساحته، موضحا أنه مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.