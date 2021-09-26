روسيا: العقوبات الأممية على طالبان لا تمنع التواصل معها

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الأحد: "لم أسمع أحدا فى مجلس الأمن الدولى أثار أنه فى أحد الاجتماعات المقبلة سيتم مناقشة مسألة تخفيف أو رفع العقوبات الدولية لأغراض العمل الحالى مع طالبان"، مشيرا إلى أن هذا غير مطلوب.

وتابع:" أن الوضع الحالى لا يحد أو يعيق اتصالاتنا مع طالبان، فعقوبات مجلس الأمن الدولى كما وردت فى القرارات ذات الصلة لا تمنع مثل هذه الاتصالات"، مضيفا:"سندعم بالكامل نية طالبان، التى أعلنوها لمحاربة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى"، فالانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وحلف "الناتو" من أفغانستان تم دون التفكير فى تبعاته ولا يزال هناك الكثير من الأسلحة فى هذا البلد ويجب ألا تستخدم لأهداف تدميرية"، مشيرا إلى أن طالبان لم تقدم طلبا إلى روسيا لتعيين ممثل لها للعمل كسفير فى موسكو.