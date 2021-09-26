رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول “ظهرت الآن” على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، ينتظر طلاب الصف السادس الإعدادي بفارغ الصبر موعد الكشف عن النتائج الخاصة بالدورة الأولى لهذا العام للاطمئنان على معدلاتهم ومستوى تحصيلهم خلال هذا العام الاستثنائي الذي شهدوا فيه الكثير من العواقب بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالفعل أعلنت العديد من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب موعد الاعلان عن النتائج ورفعها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على شبكة الانترنت، وذلك لكي يتمكن الطلاب من معرفة الدرجات الخاصة بهم بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف تتعرفون على التفاصيل الخاصة بمعرفة النتائج فور ظهورها.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

أوضحت وزارة التربية والتعليم في العراق في عدة تصريحات لها أنه من المفترض أن يتم ظهور نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول في غضون أيام حيث أنهرأوشكت لجان التصحيح على الانتهاء من أعمالها، استعدادا لرفع نتائج الطلاب عبر موقع ناجح التابع لوزارة التربية والتعليم، وعلى نفس الصدد نذكر أنه انتهى الطلاب من أداء الامتحانات منذ عدة أيام في لجان مأمنه بشكل جيد مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلىمستوى حفاظا على حياة الطلاب وهيئة التدريس من الإصابة بعدوى كورونا، وقد أشاد وزير التعليم العراقي بأداء الطلاب في الامتحانات وحسن تعاونهم، وأشار في تصريحاته إلى أن النتائج جاءت مبشرة ومرضية للجميع وأكد أن عمليات التصحيح تمت بمنتهى الشفافية بما يضمن حصول كل طالب على حقه بالكامل

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية الطريفة الصحيحة والخطوات المتبعة من قبل الطلاب ليتمكنوا من الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، حيث تتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

اولا يقوم الطالب بالتوجة الى رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. كما يمكن الاستعانة برابط موقع نتائجنا الإلكتروني لمعرفة النتائج.

ومن ثم يقوم باختيار نتائج الصف السادي الإعدادي الدورة الأولى.

بعد ذلك يقوم بإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها، والتي تتكون من رقم الجلوس والاسم وغيرها.

وأخيرايقوم بالضغط على عرض النتيجة، لتظهر لة النتيجة فور ظهورها على الموقع.

الكثير من التساؤلات في الوقت الحالي من قِبل طلاب الصف السادس الاعدادي حول معرفة الطريقة التي من خلالها يمكنهم التعرف على النتيجة الخاصة بالدورة الاولى لعام 2021، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على انهة تم اعتماد النتائج ورفعها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ويمكن الان لجميع الطلاب التوجة الى الموقع والحصول على النتائج بكل سهولة.