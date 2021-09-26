madrasati رابط منصة مدرستي التعليمية والخطوات الصحيحة للتسجيل في المنصة برقم الهوية 1443

رابط منصة مدرستي التعليمية، أصبح معرفة الطريقة الصحيحة لتسجيل الطلاب في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد هو أكثر الأمور التي تشغل بال فئة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث تعتبر هذة المنصة في الوقت الحالي هي الطريق السهل الآمن الذي من خلال يستطيع الطلاب التعرف على المناهج التعليمية الخاصة بهم للعام الدراسي الجديد، كما يتمكن الطلاب ايضا من حل الواجبات والاختبارات بشكل الكتروني، وذلك ما يسمى بنظام التعليم عن بُعد الذي طبقتة وزارة التربية والتعليم السعودية حفاظاً على سلامة الطلاب من ظروف انتشار فيروس كورونا الذي قد يؤثر على سلامة الطلاب.

رابط منصة مدرستي التعليمية

ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ في الايام القليلة الماضية عن رابط رابط منصة مدرستي التعليمية وخطوات تسجيل الدخول على المنصة، سواء لتسجيل ال طلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي أو لاستقبال العام الدراسي الجديد لباقي الصفوف، حيث تعتبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد هي أحد أهم المنصات التي اطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخراًمن أجلالتسهيل على الطالب في فهم المقرر الدراسي من خلال تواصله مع معلميه بشكل مباشر، كما تساعد المنصة أولياء الأمور على متابعة أولادهم ومعدلات تحصيلهم في كافة المراحل.

رابط منصة مدرستي التعليمية وخطوات التسجيل

قامت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد، لذلك يسعى الكثير من الطلاب واولياء الامور في المملكة الآن لـ تسجيل الدخول على المنصة، كما يمكن ايضا للمواطنين في المملكة السعودية تقديم طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال من خلال التسجيل في المنصة، وجائت خطوات التسجيل في المنصة كالتالي:

يقوم المستخدم أولا بالذهاب إلى رابط منصة مدرستي التعليمية .

. ثم يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك يجب ملئ كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال رمز التأكيد والحرص على كتابته بصورة سليمة.

وأخيراً بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يجب الضغط على أيقونة تسجيل، للحصول على حساب جديد على منصة مدرستي التعليمية.

هكذا يكون تم الانتهاء من التسجيل في منصة مدرستي التعليمية، وأصبح بالامكان الدخول على المنصة في اي وقت والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية من خلالها، حيث توفر الوزارة العديد من الخدمات التي تفيد الطالب في دراستة سواء كانت خدمات تعليمية او ادارية اوخدمات الحصول على نتائج الاختبارات.