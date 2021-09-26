طالبان تدعو شركات الطيران لاستئناف الرحلات الدولية مع أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان لـ"طالبان" اليوم الأحد، "نظرًا لحل المشاكل فى مطار كابول الدولى، وتشغيل المطار بالكامل للرحلات الداخلية والدولية، تؤكد إمارة أفغانستان الإسلامية لجميع شركات الطيران تعاونها الكامل، وتتوقع من جميع شركات الطيران والدول، التى سيرت رحلات سابقًا إلى كابول سابقا أن تستأنف رحلاتها". وأضافت أن "وزارة الخارجية تؤكد مرة أخرى تعاونها الكامل من جانبها"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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