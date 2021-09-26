مستشفيات دمشق واللاذقية تبلغ قدرتها الاستيعابية جراء تزايد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقل التلفزيون السورى الرسمى عن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ فى وزارة الصحة توفيق حسابا، إعلانه عن "بدء نقل المرضى المصابين بوباء كورونا من محافظتى دمشق وريفها إلى محافظة حمص ومن اللاذقية إلى طرطوس".

وأوضح أن الخطوة تقرّرت "بعد امتلاء جميع المشافى فى تلك المحافظات اثر الارتفاع الكبير فى عدد إصابات كورونا".

وسجّلت سوريا اليوم الأحد، 400 إصابة إضافية فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة فى البلاد التى سجّلت إلى الآن أكثر من 32 ألفا و580 إصابة بينها 2.198 وفاة فى مناطق سيطرة النظام.