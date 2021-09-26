تجديد وإصدار رخص العمل عبر منصة قوي للوافدين وخطوات التسجيل في منصة قوى

تجديد وإصدار رخص العمل عبر منصة قوي التى وضحتها عبر موقعها اللاكتروانى بالسماح للوافدين للعمل في السوق السعودي لموظفى المنشاه وفقا لخطوات قد وافقت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر منصة قوى هي المنصة الرئيسية التي تقدم كافة الخدمات الخاصة بوزارة العمل وتلك الخدمات تقدم بطريقة إلكترونية، ويتم تنفيذ مجموعة هامة من الأهداف ومنها دمج القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وتطبيق قوانين العمل للنهوض بالاقتصاد السعودي، كما انها تقدم خدمات خدمة مؤشرات العمل التي تتيح للمنشآت قياس أداء العمل وخدمات إصدار رخص العمل أو تجديدها، وتهدف إلى خلق سوق عمل تنافسي يرتكز على الكفاءة وتحسين العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الخاصة بالعمل من التقديم على وظائف الموارد البشرية وغيرها.

الدخول على موقع قوى الرسمى. ثم اختيار المنشأة ثم اختيار خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل. ختيار الموظفين المراد إصدار أو تجديد رخص العمل لهم واختيار إرسال الطلب. ثم تسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية باستخدام رقم السداد. يجب على المنشأة إصدار رخصة العمل للموظف الوافد خلال أول 90 يومًا بعد دخوله للمملكة. ويسمح للمنشأة بتجديد رخصة العمل في حال تبقي 180 يومًا أو أقل على انتهاء صلاحيتها، وفقا لمنصة قوى.

تجديد وإصدار رخص العمل عبر منصة قوي للوافدين

وقد أوضحت منصة قوى أن المنشآت المعفاة من المقابل المالي هي التي تضم 9 موظفين فأقل مجموع السعوديين وغير السعوديين على مستوى الرقم الموحد، بشرط أن يكون المالك متفرغ للعمل ومسجل في التأمينات الاجتماعية وجود موظف سعودي واحد على الأقل بالمنشأة غير المالك ويكون متفرغ للعمل بالمنشأة ومسجل بالتأمينات الاجتماعية، وفقا لمنصة قوى وتستحق هذه المنشآت إعفاء من المقابل المالي خلال السنة المالية الواحدة لعدد 4 من الموظفين غير السعوديين، وفقا لمنصة قوى.

الدخول الى منصة قوى. الضغط على تسجيل الدخول وكتابة بيانات الدخول أو الضغط على إنشاء حساب جديد. يتم كتابة البيانات من رقم الهوية الخاص بالمستفيد و كتابة تاريخ الميلاد بالهجري والبريد الإلكتروني الضغط على تأكيد بياناتي . إدخال الرقم السري، ويحتوي على حروف أولها حرف كبير بالإضافة إلى رموز وأرقام. الضغط على تسجيل وتلقي رمز التفعيل وكتابته.

خطوات التسجيل في منصة قوى