جوتيريش يشيد بدور الجزائر فى منطقة الساحل الإفريقى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال جوتيريش لوزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها السادسة والسبعين.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان اليوم، أن الطرفين استعرضا ‏مستجدات الأوضاع فى المنطقة، لاسيما الجهود التى تبذلها الجزائر لتعزيز الحلول السلمية للأزمات فى كل من ليبيا ومالى ومنطقة الساحل.

وأعرب الأمين العام عن إشادته للجهود المتواصلة التى تبذلها الجزائر فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار فى شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مؤكدا دعمه الكامل لجهودها و مبادراتها.