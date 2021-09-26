 مقاتلات روسية تعترض قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي-52  

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، اعتراض 3 مقاتلات سوخوي 35 لقاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 عند الحدود في المحيط الهادئ.

ومن ناحية أخرى، تعتزم وزارة الداخلية الروسية تعزيز السيطرة على المهاجرين في روسيا من خلال استخدام تقنيات المعلومات الحديثة.

وذكرت الوزارة - في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية -إن الوزارة أعدت في وقت سابق مشروع قانون بهدف تعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب ووضع قواعد الهجرة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن " أحد أهداف تطوير مشروع القانون هو زيادة مستوى الدعم الأمني​​،لا سيما في ضوء التنفيذ الأوسع لتكنولوجيا المعلومات الحديثة في إجراءات تقديم خدمات الدولة وممارسة سيطرة الدولة ".

وأضاف المتحدث إن مشروع القانون تم تمريره في جلسة استماع عامة وأرسل إلى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لإعداد الرأي، مشيرا إلى أن "ديسمبر 2021 هو الموعد النهائي لتقديم مشروع القانون إلى الحكومة الروسية".