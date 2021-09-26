فيديوجراف.. أبرز المرشحين لخلافة ميركل فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - تجرى الانتخابات الألمانية، اليوم الأحد، لاختيار خليفة للمستشارة أنجيلا ميركل، التى تولت السلطة منذ 16 عاما مضت، حيث تجرى الانتخابات فى 299 دائرة انتخابية، ويصوت الألمان فوق 18 عاما.





ويحق التصويت فى ألمانيا لنحو 6.4 مليون شخص، حسب مكتب الإحصاء الاتحادى، فيما يشارك 47 حزبا فى الانتخابات منهم 40 حزب أعدوا قائمة حزبية. ويبرز ثلاثة مرشحين لثلاث أحزاب مختلفة فى ألمانيا، فى مقدمتها الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى رشح الوزير أولاف شولتس، كما رشح الاتحاد المسيحى الديمقراطى أرمين لاشيت، الذى تدعمه المستشارة ميركل ودعت الناخبين للتصويت له، باعتباره مرشحًا عن حزبها. ولأول مرة، ينافس حزب الخضر بالمرشحة أنالينا بيربوك، التى ولدت عام 1980 فى هانوفر، وتتولى رئاسة الحزب منذ يناير 2018.

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