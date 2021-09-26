الجيش اللبنانى يشن حملات مكثفة للقبض على مطلوبين ويضبط أسلحة وذخائر

جدة - نرمين السيد - كثف الجيش اللبنانى من حملات المداهمة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين لارتكابهم العديد من الجرائم خلال الفترة الماضية وأبرزها حيازة الأسلحة النارية والقنابل اليدوية والكلاشنكوف، بالإضافة إلى أعمال القتل والسلب والنهب والترهيب وإحراق إحدى محطات الوقود وذلك على مدار اليومين الماضيين.





وأعلن الجيش اللبنانى، أن مديرية المخابرات فى منطقة الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت ألقت القبض على أحد المطلوبين لارتكابه جرائم تعاطى المخدرات وترويجها، وإطلاق النار ورمى قنبلة يدوية وإصابة أشخاص، وقتل مواطن، والقيام بأعمال السلب والسرقة، وترهيب المواطنين، ومحاصرة مستشفى برفقة آخرين، وإشهار سلاح باتجاه دورية من مديرية المخابرات.

كما ألقت مديرية المخابرات بمنطقة الضاحية الجنوبية على سوريين ولبنانى لارتكابهم جرائم تعاطى المخدرات وترويجها ودخول أحدهم إلى الأراضى اللبنانية خلسة، بالإضافة إلى مواطن لبنانى لارتكابه جرائم اطلاق النار وإصابة أشخاص والقيام بأعمال السلب والسرقة، وقد ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.

وأوضح الجيش اللبنانى، أن قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات قامت باقتحام منازل عدد من المطلوبين لإقدامهم على إحراق إحدى محطات الوقود فى منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية، وإطلاق النار وترهيب المواطنين بتاريخ سابق، كما ألقت القبض على متهم بإطلاق النار باتجاه محطة محروقات أخرى وافتعال الخلافات.

وفى بلدة تعلبايا التابعة لمحافظة البقاع، نفذت دورية من مديرية المخابرات مداهمة لمنزلى مطلوبين لإطلاقهما النار فى الهواء خلال إشكالات متعددة فى المنطقة، وضبطت فى منزليهما قنبلتين يدويتين وبندقية كلاشنكوف وبندقية وقاذف آر بى جى بالإضافة إلى كمية من الذخائر والقذائف والأعتدة العسكرية.

وفى منطقة سقى الزاهرية بطرابلس (شمالى العاصمة بيروت)، ألقت دورية من المخابرات القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم ثلاثين قنبلة يدوية وعبوة مصنعة، وبندقية كلاشنكوف مع ممشط وثلاثة صناديق تحتوى على ذخائر، بالإضافة إلى ستة عشر كيسا من الحبوب المخدرة يحتوى كل واحد منها على ألف حبة.