بريطانيا تصدر 5 آلاف تأشيرة مؤقتة لسائقى الشاحنات

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون التقى بالوزراء البريطانيين أمس فى محاولة للاتفاق على إصدار تأشيرات قصيرة الأجل تسمح لآلاف من سائقى الشاحنات من الخارج بالقدوم إلى المملكة المتحدة.
يذكر أن هناك نقصا يصل إلى مائة ألف سائق مركبة بضائع ثقيلة وتفاقم بسبب الوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ما أثر على قطاع الأغذية والصناعات الأخرى.
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