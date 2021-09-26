إعصار ”غولاب” يستعد لضرب ساحل الهند الشرقي 

بدأت عمليات الإجلاء في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الهنديتين الساحليتين، ترقبا لحلول إعصار "غولاب" هذه الليلة.

وأظهرت مقاطع مصورة من الوحدة الوطنية للتعامل مع الكوارث في الهند المسؤولين وهم يحثون المواطنين في القرى الساحلية على الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية الهندية، من المرجح أن يتحرك الإعصار غربا عبر الساحل الشمالي لولاية أندرا براديش وجنوب أوديشا برياح تتراوح سرعتها بين 75 و85 كيلومترا في الساعة.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تبلغ سرعة العواصف 90 كيلومترا في الساعة بحلول منتصف ليل الأحد.