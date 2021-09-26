”طالبان” تتهم طاجيكستان بالتدخل في شؤون أفغانستان وتتوعدها بـ”رد فعل”

اتهم القيادي البارز في حركة "طالبان" عبد الغني برادر طاجيكستان بالتدخل في شؤون أفغانستان، وتوعدها بإجراءات رد محتملة.

طالبان ترسل مقاتلين إلى إقليم أفغاني عند حدود طاجيكستان

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن برادر (الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها "طالبان") قوله في مقابلة حصرية معها: "طاجيكستان تتدخل في شؤوننا، ولكل فعل ردة فعل".

وتابع: "لن نسمح لأحد من دول الجوار بإثارة النعرات الطائفية والعرقية في بلادنا".

وأعرب برادر عن سعي "طالبان" المدرجة على قائمة الإرهاب في العديد من الدول ومنها روسيا إلى إقامة علاقات مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم شرط الاحترام المتبادل، مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي الاعتراف بحكومة "طالبان" الجديدة إذا أراد "القضاء على المخدرات والإرهاب بالفعل".

وثمن القيادي في "طالبان" دور قطر في المصالحة الأفغانية وأعرب عن أمله في استمرار الدوحة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى كابل، كما أشار إلى أن حركته تأمل أن تلعب الصين كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دورا مهما في أفغانستان.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان "طالبان" أمس عن نشرها وحدات للقوات الخاصة في ولاية تخار عند الحدود مع طاجيكستان، بداعى "تحييد التهديدات الأمنية".