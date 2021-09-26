إثيوبيا تعلن إغلاق سفارتها فى القاهرة بداية من أكتوبر

تعتزم إثيوبيا إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي، بحسب تصريحات السفير الإثيوبي في مصر.

قال السفير الإثيوبي بالقاهرة، ماركوس تكلي، في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، مشيرا إلى أن مدة غلق السفارة تمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وطبقا لـ «بي بي سي» أوضح ماركوس تكلي أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة، لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليا بين إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفًا أن مفوض السفارة من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، إن الوزارة تقوم في الواقع بتصحيح عمل السفارات، عبر تقليل عدد السفارات وتعديل طريقة العمل، مع الاحتفاظ بالعلاقات.

وأشار السفير إلى أن إثيوبيا لديها 60 سفارة حول العالم رغم أن لديها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 200 دولة، وهذا لا يعني أنها تعترف بـ60 دولة فقط، إذ إن هناك فرقًا كبيرًا بين إغلاق السفارات وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدان، بحسب قوله.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تحديد حجم السفارات بشكل صحيح يهدف إلى تحقيق الكفاءة وإدارة التكلفة.

وأضاف: «يمكن الاحتفاظ بدبلوماسيتنا دون إقامة سفارة وممثلين دبلوماسيين في أي بلد ومواصلة علاقاتنا الدبلوماسية».

وكانت تقارير صحفية قد أوردت أنه من أبرز السفارات التي سيتم إغلاقها تلك التي في الجزائر والمغرب وساحل العاج والكويت وإندونيسيا وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي وسلطنة عمان، كما سيتم إغلاق قنصليات في لوس أنجلوس ومينيسوتا وفرانكفورت وإسطنبول ودبلين ومومباي وووهان. فيما سيتم تقليص الدبلوماسيين وطاقم سفارات إثيوبيا بكل من مصر والسنغال وغانا ورواندا والكونغو وكوريا الجنوبية وقطر وتنزانيا والبحرين والسويد، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك

وأغلقت إثيوبيا سفارتها في الجزائر منذ أيام، معللة إنه بسبب القيود المالية والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب آثار وباء كورونا وإدخال إصلاحات تهدف إلى إقامة تمثيل دبلوماسي فعال، وتغيير ترتيبات الاعتماد لبعض بعثاتها الدبلوماسية حول العالم وأنه يمكن إعادة النظر في القرار في أي وقت في المستقبل عندما يتحسن الوضع الاقتصادي.