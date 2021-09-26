موقع نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول في العراق القسم العلمي والأدبي والإسلامي

يتابع معكم موقع ثقفني، موقع نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول في العراق، حيث يسارع الكثير من طلاب السادس الاعدادي لكافة أقسام العلمي، الأدبي، الإسلامي والمهني للبحث والحصول على نتيجة شهادة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2020/2021، وفور أعلان وزارة التعليم العراقية عن صدور النتائج يمكن للطلاب التعرف على النتيجة من خلال موقع نتائجنا أو عن طريق موقع الوزارة، حيث أتاحت الوازرة امكانية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بطريقة إلكتروية من خلال ادخال الرقم الإمتحاني، ونوفر لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال القيام بعدد من الخطوات السهلة والبسيطة.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الأول

أكد عادل ناجح البحيصي وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية، بأن لجان الكنترول وتصحيح الإمتحانات قد انتهت من اصحيح كافة مواد طلاب السادس الاعدادي، وتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد الرسمي والمقرر للإعلان نتائج السادس الاعدادي، وأشار البحيصي في تصريحاته إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون قبل انتهاء شهر سبتمر الجاري، وأضاف بأن اللجان تقوم بمرحلة التدقيق من أجل ادخال الدرجات ورفعها عبر موقع الوزارة، ولم يتم تحديد نسبة النجاح العامة للطلاب، وبعد رفها ستكون النتائج متاحة للاستعلام الإلكتروني.

نتائج السادس الاعدادي 2021 موقع نتائجنا

حرصت وزارة التعليم في العراق على إجراء الإمتحانات وسط إجراءات مشددة لمنع حالات الغش، كما اتخذت كافة الاجراءات الاحتياطية والتدابير الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة، لكى يتم الحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار الفيروس الوبائي، وقد أدى طلاب السادس الاعدادي في محافظات كربلاء، كركوك، كردستان، البصرة والرصافة وبقية المحافظات دون تسجيل أي شكاوى من قبل الطلاب، وكان موعد انتهاء أداء الامتحانات النهائية للصف السادس الاعدادي الدور الأول 2020-2021 الدور الاول في 11 سبتمبر 2021.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

يرغب الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف السادس الاعدادي، في التعرف على طريقة الحصول على نتيجة الامتحانات الخاصة بهم، وفي السطور التالية نتطرق إلى الخطوات التي يمكن لكم من خلالها معرفة النتيجة خطوة بخطوة، لذلك يجب التنويه إلى اتباع الخطوات ومن الضروري التأكد من البيانات المدخلة حتى يتم الاستعلام بشكل صحيح.