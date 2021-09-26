أخبار اليمن : أمين حزب الحوار الوطني يهنئ ابو راس بعيد الثورة

أمين حزب الحوار الوطني يهنئ ابو راس بعيد الثورة
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ، برقية تهنئة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية ( 26 سبتمبر- 14 اكتوبر - 30 نوفمبر) من أمين عام حزب الحوار الوطني، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها:
الشيخ المناضل / صادق أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
تحية وبعد :-
أهنئكم ونفسي وكل أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ ٥٩ لأم الثورات اليمنية في التحرر من الإستبداد والظلم والرجعية والعبودية ، ثورة الـ ٢٦ من سبتمبر المجيدة .
هذه الثورة التي إنبلج نورها في صبيحة يوم الـ ٢٦ من سبتمبر عام ١٩٦٢ م وأضاءت كل جنبات اليمن ، وملأت الوطن أمنا وسلاما وإستقرارا، خيرا ورخاءا وعطاءا ، وعلى إثرها تحققت أماني الشعب اليمني في الحرية والعدالة والشورى والديمقراطية ، ومن وهجها إنطلقت الشرارة الأولى إلى جنوب الوطن للتخلص من الإحتلال والإستعمار البريطاني وكانت ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة عام ١٩٦٣ م .
أكرر التهاني لكم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها علينا وعليكم بألف خير ، وقد توقف الإقتتال الداخلي ، وزال العدوان وانتهى الحصار على وطننا وأبناء شعبنا اليمني.
الرحمة والمجد والخلود لأرواح شهداء ثورة الـ ٢٦ من سبتمبر المجيدة. وحفظ الله اليمن ، ودمتم بخير ، والله يرعاكم.
أخوكم /
أ / مختار ناجي علي يونس
الأمين العام لحزب الحوار الوطني
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