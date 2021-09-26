روسيا تدفع بـ 3 مقاتلات لإبعاد قاذفة أمريكية عن الحدود

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، اليوم الأحد، عن مرافقة 3 مقاتلات من طراز "سو-35 إس" لقاذفة أميركية كانت تقترب من الحدود الروسية فى المحيط الهادئ، حسمبا نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وكشفت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، أن المقاتلات التابعة للقوات الجوية الروسية حددت الهدف الجوى على أنه قاذفة استراتيجية من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الأميركية ورافقتها فوق المحيط الهادئ". كما، أضافت أن المقاتلات الروسية عادت إلى مطاراتها بعد أن ابتعدت القاذفة عن المجال الجوى الروسى، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية. وأشارت الوزارة إلى أن تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوى.

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