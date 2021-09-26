إغلاق مراكز الاقتراع فى ألمانيا وتقارب بين الاشتراكيين والاتحاد المسيحى

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى الألمانى، تصريحه أن "الاستطلاعات تشير لإمكانية تشكيل ائتلاف بقيادتنا". بينما أعلن الحزب الديمقراطى الاجتماعى فى ألمانيا بأنهم متقدمون فى الانتخابات، وأعلنوا عن رغبتهم فى اختيار أولاف شولتس كمستشار ألمانى.

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