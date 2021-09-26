ألمانيا.. مرشحة حزب الخضر تأمل بحصد المزيد من الأصوات 

قالت أنالينا بيربوك مرشحة حزب "الخضر" لمنصب المستشار الألماني، إنها تأمل في الحصول على عدد من الأصوات أكثر مما أظهرته استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.
وأضافت بيربوك وهي تدلي بصوتها اليوم الأحد في بوتسدام: "بالطبع نأمل في الحصول على عدد أكبر من الأصوات حتى نتمكن من تحقيق انطلاقة جديدة حقيقية في هذا البلد".
أنالينا بيربوك هي أول مرشحة عن الحزب لمنصب المستشارية وأظهرت تقدما حسب استطلاعات الرأي حين تم ترشيحها الربيع الماضي.
لكن الاستطلاعات أظهرت مؤخرا حصولها على المركز الثالث، بعد حزب "الديمقراطيين الاشتراكيين" من يسار الوسط وكتلة المستشارة أنغيلا ميركل المنتهية ولايتها.
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