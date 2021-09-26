الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني من منصة سكني 1443

الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني، يعتبر برنامج سكني من أهم برامج الدعم التي وفرتها وزارة الإسكان بالسعودية، حيث تقوم بتخصيص عدد معين من الوحدات السكنية والأراضي الزراعية للمستفيدين كل عام، وتوفر لهم دعم مادي شهري يتم توفيره في حسابات جميع المستفيدين في الوقت المحدد له بكل شهر، فمنذ انطلاق البرنامج في عام 2017 الماضي أي منذ حوالي أربع سنوات وهو يوفر هذا الدعم بصورة متصلة للمستفيدين، ويتساءل المستفيدين الآن عن موعد صرف الدعم السكني.

موعد إيداع دعم برنامج سكني

نظرًا لكثرة تكرار السؤال حول موعد توفير دعم سكني لجميع المستفيدين كل شهر، قد أوضح حساب العناية الخاص بمستفيدي الدعم السكني في بوابة سكني الموعد المحدد لتوفير الدعم كل شهر وهو في الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي أي أنه تم توفيره لشهر سبتمبر الحالي منذ يومين مضوا، وقد أوضح الحساب أنه بالنسبة للمستفيدين الذين لم يصل لهم الدعم بعد ثلاثة أيام من يوم 24 في الشهر عليهم بالتواصل مع الهيئة المختصة من أجل معرفة السبب، وقد تم توفير دعم منصة سكني لشهر سبتمبر بيوم الأحد الماضي بعد اليوم الوطني في السعودية بسبب الإجازة العامة لجميع المؤسسات الحكومية بتلك المناسبة يوم الخميس، ومن لم يصله مبلغ الدعم حتى الآن عليه بمراجعة المنصة.

شروط استحقاق دعم منصة سكني

وقبل التقديم في الدعم السكني من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية يجب استيفاء الشروط التالية في المتقدم:

سعودي الجنسية ويقيم بصورة دائمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك المتقدم لأي منزل.

العمر المسموح به بدايةً من 25 سنة.

عدم وجود سكن لائق.

وكذلك غير مسموح بمشاركة المتقدم في أي برامج دعم أخرى.

الاستعلام عن الدعم السكني من منصة سكني

وتم توفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عن دعم سكني من وزارة الإسكان للتسهيل على المستفيدين باتباع الخطوات التالية: