شاهد.. طائرة عسكرية قرب الأبراج تثير الذعر في أستراليا

أظهر مقطع فيديو متداول على المنصات الاجتماعية، لحظات تحبس الأنفاس، عندما حلقت طائرة عسكرية في أستراليا على مقربة من ناطحات سحاب، لكن الأمر كان مجرد عرض جوي فقط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن هذه الطائرة بدن كما لو أنها تحلق بين بنايات متقاربة فيما بينها، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن معايير السلامة.

وأورد المصدر أن طائرة الشحن "سي 17" التابعة للقوات الملكية الجوية الأسترالية هي التي حلقت في مدينة بريزبن.

وجرى تصوير طائرة " Boeing C-17 Globemaster III"، وهي على مرمى حجر من ناطحات السحاب في مدينة بريزبن، يوم الخميس الماضي.

وقامت الطائرة بهذا العرض الجوي، في إطار الاحتفال بنهاية مهرجان محلي من ثلاثة أسابيع بمدينة بريزبن.

وتم إخبار سكان المدينة، بهذا العرض الجوي، على نحو مسبق، لكن كثيرين لم يكونوا على دراية بالأمر فأصيبوا بالذهول.

وقال معلقون على المنصات الاجتماعية، إن الطائرة العسكرية التي كانت قريبة من ناطحات السحاب ذكرتهم بأحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك.

وقال آخرون إن الفيديو لا يقدم صورة واضحة عما حصل، لأن الطائرة لم تكن قريبة جدا من ناطحات السحاب، وتبعا لذلك، فإن زاوية التصوير، أدت إلى التضليل.

من ناحيته، أوضح مصدر من القوات الجوية الأسترالية أن الطائرة كانت تحلق فوق نهر المدينة، وهذا لم يظهر بشكل واضح في مقطع الفيديو.

لكن صحيفة "ديلي ميل" نقلت عن طيار عسكري أميركي، دون ذكر هويته، أن هذا العرض لا يخلو من الخطورة والمجازفة.

وأضاف الطيار أن هذا العرض لا يمكن السماح به في الولايات المتحدة، لأن أي خطأ أو بطء في الاستجابة ربما يسفران عن اصطدام وكارثة في المدينة.