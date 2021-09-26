عروض دودج من الصالح للسيارات في الشهر الحالي ومعرفه سيارات العروض بالأسعار

عروض دودج من الصالح للسيارات من اهم عروض السيارات التي تم إطلاقها حديثا في خلال هذه الأيام. والتي أعلنت عنها مجموعه الصالح للسيارات علي صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن مجموعه عروض حديثه للسيارات بالمملكة السعودية في الأيام الحالية مثل عروض الراجحي وعبدالله هاشم الجديدة علي سيارات هوندا في الشهر الحالي. وكما تم الإعلان أيضا عن عروض الراجحي علي التمويل الشخصي ومعرفه اهم شروطه ومميزاته الجديدة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض الحديثة التي تم إطلاقها. ومعرفه كيفيه الحصول علي سياره من العروض من خلال المقالة الأتية.

عروض دودج من الصالح للسيارات

كما أعلنت مجموعه الصالح للسيارات بالمملكة العربية السعودية عن عروضها الحديثة للسيارات والتي شملت ماركة دودج الحديثة. والتي تم إطلاقها حديثا بالمملكة والتي تتميز بالراحة والرفاهية أيضا عند اكثر المواطنين نظرا لأنها أيضا تدعم التكنولوجيا الحديثة. وأعلنت أيضا المجموعة عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 20 سبتمبر 2021 وتنتهي في 30 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ كميه السيارات المحددة للسيارات.

عروض مجموعه الصالح

كما شملت العروض باقة من اهم السيارات الحديثة والتي نوضحها لكم بالأسعار من خلال الأتي:

تشارجر SXT-A جلد 2021 بسعر 99999 ريال بدلا من 104999 ريال وبعد القيمة المضافة 114999 ريال.

دورانجو SXT 2020 بسعر 106900 ريال بدلا من 119999 ريال وبعد القيمة المضافة 122935 ريال.

تشارجر SXT-A جلد 2021 بسعر 102999 ريال بدلا من 107999 ريال وبعد القيمة المضافة 118449 ريال.

دورانجو GT 2021 بسعر 141000 ريال وبعد القيمة المضافة 162150 ريال.

تشارجر SXT – A 2021 بسعر 99999 ريال بدلا من 104999 ريال وبعد القيمة المضافة 114999 ريال.

تشالنجر Sxt 2021 بسعر 134000 ريال وبعد القيمة المضافة 154100 ريال.

تشارجر GT 2021 بسعر 128900 ريال وبعد القيمة المضافة 148235 ريال.

تشارجر RT- Premium 2021 بسعر 180000 ريال وبعد القيمة المضافة 207000 ريال.

تشالنجر GT 2021 بسعر 174000 ريال وبعد القيمة المضافة 200100 ريال.

دورانجو citadel 2020 بسعر 46500 ريال وبعد القيمة المضافة 168475 ريال.

تشارجر ق T 2021 بسعر 159999 ريال بدلا من 165000 ريال وبعد القيمة المضافة 183999 ريال.

دورانجو SXT 2021 بسعر 112000 ريال وبعد القيمة المضافة 128800 ريال.

كيفيه الحصول علي عروض دودج

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياراه دودج 2021 من مجموعه الصالح للسيارات عن طريق زياره احد معارض الوكيل الموجودة في جميع أنحاء المملكة.