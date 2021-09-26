غوتيريش: بعض أزمات العالم من صنع البشر

غوتيريش: بعض أزمات العالم من صنع البشرحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم مما وصفه بالتهديدات والانقسامات، التي تهدد العالم، مشيرا إلى أنها غير مسبوقة وأن بعضها من صنع البشر، داعيا لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات العالمية.

وحسب وكالة (سبوتنيك) أعاد غوتيريش نشر مقتطفات من خطابه أمام الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى، الذي ينتهي غدا الاثنين. وقال : "كانت رسالتي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الأسبوع، بسيطة".

واضاف غوتيريش: "لم يواجه عالمنا تهديدات أو انقسامات أكبر من التي نواجهها في الوقت الحالي"، مضيفا: "لكنه لا يزال لدي أمل في المستقبل".

وأوضح غوتيريش أن هناك مشاكل من صنع البشر ومشاكل يمكن للبشر أن يقوموا بحلها.وقال غوتيريش: "يمكن للبشرية أن تحقق أشياء عظيمة إذا وجهت كل قواها لتحقيق أهداف مشتركة".

يذكر أن قادة 110 دول شاركوا في اجتماعات الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لبحث أبرز الأزمات والتحديات التي تواجه العالم.