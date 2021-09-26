انتخابات ألمانيا.. لاشيت يتعهد بتشكيل حكومة يقودها المحافظون

جدة - نرمين السيد - وخاطب مؤيديه قائلا: "لا يمكننا أن نكتفى بنتائج الانتخابات" بعد أن وضعت أول النتائج المتوقعة كتلته المحافظة وراء الديمقراطيين الاشتراكيين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف: "سنفعل كل ما فى وسعنا لبناء حكومة يقودها المحافظون لأن الألمان يحتاجون الآن إلى تحالف مستقبلى يعمل على تحديث بلادنا"، لافتا إلى أن "هذه المرة الأولى على الأرجح التى سيكون لدينا فيها حكومة مع ثلاثة شركاء".

وتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات عامة من الصعب التنبوء بما ستتمخض عنه، حيث يشكل فيها الحزب الديمقراطى الاشتراكى المنتمى ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد المستشارة أنجيلا ميركل.