التسجيل في برنامج الإمامة بالخارج رمضان 1443 عبر رابط وزارة الشئون الإسلامية الشروط والموعد

تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم المساعدة للمسلمين في جميع دول العالم، وفي هذا الإطار أعلنت عن بدأ التسجيل في برنامج الإمامة بالخارج لشهر رمضان القادم 1443، والذي توفد من خلاله الأئمة والدعاة للأقليات المسلمة في جميع البلدان الأوروبية والأسيوية والأفريقية خلال شهر رمضان من كل عام، وهذا العام أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابها الرسمي عبر موقع تويتر، عن موعد فتح باب التقديم للراغبين في التقدم لهذه المهمة الجليلة وفق عدة ضوابط حددتها الوزارة، يجب توافرها في الراغبين للتسجيل سنعرضها عليكم داخل المقال وفي مواعيد محددة للتسجيل، وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالإعلان.

الدخول على رابط sys.moia.gov.sa.

كتابة رقم التسجيل وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة في أـستمارة التسجيل.

طباعة الاستمارة والاحتفاظ برقم الطلب.

رابط التسجيل في برنامج الإمامة بالخارج لشهر رمضانموعد بدأ التقديم في برنامج الإمامة بالخارج لشهر رمضان القادم

كما جاء في إعلان التسجيل على موقع وزارة الشئون الإسلامية على تويتر، فأن بداية التسجيل للبرنامج من يوم الإثنين 1443/02/20 هجري، الموافق 2021/09/27، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 1443/03/22 هجري، الموافق 2021/01/28 القادم، عبر الرابط السابق ذكره في صدر المقال.

أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية ومن منسوبي وزارة الشئون الإسلامية السعودية أو من خارجها. أن يكون حاصل على مؤهل علمي شرعي لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في إحدى التخصصات الشرعية. أن يكون من حفظة كتاب الله كاملاً تلاوة وتجويد. أن يكون لائق طبياً ويتحمل ظروف السفر. أن كان يعمل إماماً لإحدى المساجد أو الجوامع يجب إحضار ما يفيد تولي غيره عمله فترة البرنامج وموافقة جهة العمل التي يعمل بها على ذالك. أن يكون من الذين تم تطعيمهم وأخذ جرعتي اللقاح ويكون ذالك مثبتاً عبر تطبيق توكلنا. ألا يكون هناك عائق نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذالك. يتم تسجيل الطلب إلكترونياً عبر الموقع الخاص بالتسجيل، وسوف يكون تنفيذ البرنامج وفق ظروف جائحة كورونا.

الشروط العامة في التسجيل في برنامج الإمامة بالخارجوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد

وزارة الشئون الإسلامية في المملكة هي الوزارة المسئولة عن كافة الشئون الإسلامية بالمملكة، تم تأسيسها عام 1414 هجرياً وتعمل على نشر الفكر المستنير في ربوع المملكة والعالم الإسلامي، وتشرف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتتكون الوزارة من عدة قطاعات “دعوية، إدارية ومالية، وكالة المساجد، وكالة المطبوعات، وكالة التخطيط والتطوير”.