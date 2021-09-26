أظهرت مؤشرات أولية في ألمانيا، أن الاشتراكيين الديمقراطيين، تصدروا الانتخابات البرلمانية بشكل طفيف، يوم الأحد، بينما جاء المحافظون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في المركز الثاني.
وذكرت تقارير صحفية، أن الاشتراكيين الديمقراطيين يأملون أن يتمكنوا من تشكيل ائتلاف حكومي جديد مع المحافظين قبل "عيد الميلاد".
وقال زعيم المحافظين، أرمين لاشيت إن "ألمانيا تتولى رئاسة مجموعة السبع في 2022"، فيما صرح خصمه أولاف شولتز "علينا القيام بما في وسعنا ليكون ذلك ممكنا قبل عيد الميلاد".
وتشير النتائج الأولية حتى الآن إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصد 204 من مقاعد البرلمان التي يصل عددها في المجمل إلى 730.
في غضون ذلك، جاء ائتلاف المحافظين المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، في المرتبة الثانية بـ197 مقعدا.
أما الخضر الذي ركزوا بشكل كبير على قضايا البيئة والمناخ حلال حملتهم، فجاؤوا في المرتبة الثالثة بـ114 مقعدا.
يشارك في الانتخابات الألمانية 47 حزبًا، ويحقّ لنحو 60 مليون و400 ألف مواطن، الإدلاء بأصواتهم، فيما توقعت الإدارة الاتحادية للانتخابات مشاركة نحو 40 بالمئة من الناخبين عن طريق التصويت البريدي، وقد وصلت نسبة التصويت بالبريد إلى 28.6 بالمئة في الانتخابات الأخيرة.
وتتولى ميركل، البالغة من العمر 67 عاما، السلطة منذ عام 2005 لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا في مسار أكبر اقتصادات أوروبا.
ودعي الناخبون البالغ عددهم حوالي 60.4 مليونا للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، لانتخاب نوابهم للبرلمان الاتحادي "بوتدستاغ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخابات ألمانيا.. شولتز ولاشيت يعلنان سعيهما لائتلاف حكومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.