سعر ومواصفات هاتف أوبو F19 Pro الجديد تقرير شامل

سعر ومواصفات هاتف أوبو F19 Pro الجوال الجديد الذي انتشر في المنافذ وكثر الحديث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر من أحدث الإصدارات التي وفرتها شركة أوبو والتي قامت بطرح جوالات عديدة في الفترة الأخيرة، من بينها جوال أوبو A94 داخل السعودية والأسواق العربية، لذلك نسعى إلى تقديم تقرير عن Oppo F19 Pro مواصفات الذي أصبح حديث الساعة مثل جوال ايفون 13 برو الجديد الذي نوهت عنه شركة أبل أيضًا.

سعر ومواصفات هاتف أوبو F19 Pro

تقوم شركة أوبو خلال الفترة الأخيرة بتوفير العديد من الأجهزة المتميزة من الجوالات ومن أهم هذه الجوالات جوال oppo F19 Pro والذي تم طرحه في الأسواق العالمية وبالمواصفات التالية:

تم تصميم الجهاز بظهرية من البلاستيك كما أن الحواف تم تصميمها من الألومنيوم.

يأتي الجهاز بألوان متعددة منها الأسود والأزرق.

معالج الجهاز ذو قوة كبيرة في تحمل الأعمال المتواصلة فهو من نوع ميديا تك Helio P95 ثماني النواة.

الجهاز مزود ب 8 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية للجهاز بقيمة 128 جيجا بايت كما يمكن للمستخدم تركيب كارت ميموري خارجي.

شاشة الجهاز من نوع Super Amoled ويوجد بها نوتش في أعلى الشاشة وتغطي الشاشة نسبة 84.9 من إجمالي واجهة الجهاز.

الكاميرا الخلفية للجهاز مكونة من أربع كاميرات أحدهما بدقة 48 ميجا بكسل والأخرى بدقة 8 ميجا بكسل، أما الثالثة والرابعة فبدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى وجود فلاش قوي من نوع ليد، كما يحصل المستخدم على تصوير فيديو بجودة 4K.

تم تصميم الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل لالتقاط أفضل الصور.

بطارية الجهاز من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4310 مللي أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع وهي غير قابلة للإزالة.

الجهاز يدعم جميع الشبكات مرورًا بشبكات الجيل الخامس.

مواصفات أوبو F19 Proسعر هاتف أوبو F19 Pro

يمكن الحصول على الجهاز بمبلغ 5500 جنيهًا مصريًا، وقد تم وضع سعر عالمي بمبلغ 250 يورو أو ما يساوي 300 دولار أمريكي، وقد يزيد قليلًا في الوطن العربي من خلال المنافذ المختلفة ويمكن الحصول على تقسيط جوالات ومنها هذا الجوال من خلال الأماكن المخصصة للبيع بالتقسيط.