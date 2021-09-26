سعر ومواصفات سامسونج A13 5G بالأسواق المحلية والمميزات

سعر ومواصفات سامسونج A13 5G في ضوء سعيها لملاحقة كبرى الشركات التي تقوم بين الحين والآخر بطرح مجموعة من الجوالات لتحقيق نسبة مبيعات عالية مثل شركة أبل التي قامت خلال هذا العام بطرح جوال ايفون 13 برو ماكس في الوطن العربي وعالميًا أيضًا بالإضافة إلى شركة أوبو التي تقدم جوالات بتقنيات عالية مثل هاتف أوبو F19 Pro وقد قامت شركة سامسونج بطرح جوالات تتناسب مع الفئات المتوسطة من بينها جوال سامسونج جالكسي ام 22 الجديد.

سعر ومواصفات سامسونج A13 5G

تقدم الشركة إصدارات متعددة من الجوالات لتناسب جميع المستهلكين ومن أفضل الجوالات التي يتم إصدارها الجوالات من فئة A والتي يتم الاقبال عليها بشكل كبير، وقامت الشركة بالإعلان عن جهاز جديد ضمن نفس الفئة وهو A13 5G ويضم العديد من المواصفات المتميزة وهي:

يأتي الجهاز بظهر من البلاستيك وكذلك الإطارات تم صنعها من البلاستيك للحصول على جهاز خفيف الوزن.

تم توفير ألوان متميزة للجهاز وهي الأسود والأبيض والأزرق والأحمر.

الشاشة من نوع TFT وتشغل نسبة 83.4% من الحجم الإجمالي للجهاز.

الجهاز مزود بمعالج من نوع Snapdragon 480 ثماني النواة مما يمنح الجهاز القوة الفائقة في الاستخدام.

يحتوي الجهاز على 4/6 جيجا رام بإصدارين مختلفين وكذلك بمساحات داخلية مختلفة 64/ 128 جيجا بايت.

يمكن تزويد الجهاز بكارت ميموري حسب رغبة المستخدم.

كاميرا الجهاز رباعية لتعطي أفضل صورة ممكنة وتكون الكاميرا الأولي بدقة 48 ميجا بكسل، أما الثانية فبدقة 5 ميجا بكسل، وكل من الكاميرا الثالثة والرابعة فتكون بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى وجود فلاش من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية للجهاز تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.2 وهي مخصصة لالتقاط صور سيلفي بالإضافة إلى إمكانية تصور الفيديو من خلالها.

بطارية الجهاز قوة للغاية وتستمر لوقت طويل من الاستخدام فهي بقوة 5000 مللي أمبير وغير قابلة للإزالة، كما تم توفير شاحن بقوة 15 واط داخل العلبة.

تم تزويد الجهاز ببصمة للأصبع.

مواصفات سامسونج A13 5Gسعر هاتف سامسونج A13 5G

لم يتم إصدار الجهاز وعرضه في الأسواق حتى الآن ولكن من المقرر أن يكون سعره مقاربًا 235 دولار أمريكي.