دوت الخليج :- نفّذ الجيش اللبناني عملية إعادة انتشار في عدد من المناطق اللبنانية، بحسب ما جاء في تغريدة للجيش اللبناني، وذلك “للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين”. وأضاف الجيش “تستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن”. وكانت أنباء ذكرت أن الجيش سحب عناصره من مداخل الضاحية الجنوبية وفكّك الحواجز القواطع الإسمنتية بشكل مفاجىء بسبب خلاف مع حزب الله. ولم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات ومدى ارتباطها بدخول صهاريج المازوت الإيرانية إلى مناطق نفوذ حزب الله. المصدر : القدس العربي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا وراء إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في الضاحية وعدد من المناطق؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.