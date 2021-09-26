حمدوك يدعو السودانيين للالتزام بالوثيقة الدستورية وتجنب الأحادية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، أن الصراع الذى يدور حالياً هو ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدنى الديموقراطى من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين، لذا فإن وحدة قوى الثورة هى الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التى تعترض طريقه.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، دعا حمدوك فى تصريحات لتلفزيون السودان كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن "تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تتحمل بروح وطنية عالية تُقدِّم مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها".

وأضاف حمدوك "لجنة تفكيك التمكين من مكتسبات الثورة والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب، ولا تراجع عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لأن تفكيك الإنقاذ استحقاق دستورى يدعم التحول المدنى الديموقراطى، وهو هدف لا تنازل عنه".

وأوضح حمدوك أن مبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام" هى "الطريق لتوسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديموقراطى، من قوى شعبنا الحية من المدنيين والعسكريين مرحبا بجميع ردود الأفعال التى صدرت مؤخراً من جميع الأطراف حول المبادرة".

وجدد التأكيد على أنها مبادرة جميع السودانيات والسودانيين، قائلا "إننى سأعمل بجد خلال الأيام القادمة للمُضى بها قُدُماً حتى تبلغ غاياتها التى حددتها المبادرة".