الهند تحقق فى قتل الشرطة شابا بوحشية أثناء حملة إخلاء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أظهر المقطع مصوّرا صحفيا وهو يشارك فى ضرب وركل جثة الشاب. وقال موقع "إنديا توداى" إن القرية المستهدفه بعملية الإخلاء يقطنها فى الغالب مسلمون من أصل بنغالى. وذكرت مواقع هندية أن شخصين قتلا فى إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد ضخم على تنفيذ الشرطة والإدارة المحلية حملة إخلاء فى قرية جوروخوتى بمنطقة دارانج فى الولاية. ودفع الحادث حكومة ولاية أسام للتحقيق فى الأسباب والظروف التى أدت إلى إطلاق الشرطة النار. ولاحقا قالت الشرطة إنه تم القبض على المصور، بينما لم تؤكد هوية الضحية.

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