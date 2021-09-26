انتخابات ألمانيا.. 9 مرشحين أصولهم عربية

جدة - نرمين السيد - وأغلقت مراكز الاقتراع فى ألمانيا، مساء اليوم الأحد، أبوابها، وأشارت الاستطلاعات إلى تقارب أصوات الاشتراكيين والاتحاد المسيحى.

وبرز من المرشحين لعضوية البرلمان الألمانى، 9 رجال ونساء من أصول عربية فى السباق الانتخابى، بينهم مرشحتان من أصول مصرية، وفق تقرير نشرته صحيفة " "دويتشه فيله" الألمانية.

ونرصد فى المعلومات التالية، أبرز المعلومات حول المرشحين العرب لعضوية البرلمان الألمانى:

أميرة محمد على:

محامية عمرها 41 عامًا، والدها مصرى ووالدتها ألمانية، الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار فى البوندستاج الحالى، المرشحة الأولى للحزب فى ولاية سكسونيا السفلى، هدفها "رفع الأجور ومكافحة الفقر خاصة بالنسبة للأطفال والمتقاعدين".

ياسمين عطية:

أصولها مصرية وعمرها 37 عامًا، مرشحة عن حزب الخضر فى فرايبورج، درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية، هدفها "وضع لوائح واضحة لهجرة العمل وتطوير قوانين اللجوء فى ألمانيا".

لمياء قدور:

أصولها سورية وعمرها 43 عامًا، كاتبة وباحثة فى الدراسات الإسلامية، مرشحة عن حزب الخضر فى مدينة دويسبورج، هدفها المساهمة فى وضع "قانون هجرة حقيقى" وانتهاج سياسة "خضراء" قائمة على التعددية.

أنس القرعان:

أصوله أردنية وعمره 18 عامًا، أصغر مرشح للبرلمان الألمانى عن حزب الخضر فى مدينة دوسلدورف، يقوم بالتدريب المهنى فى وزارة الاقتصاد، من أهدافه الاندماج وتسهيل حياة ذوى الاحتياجات الخاصة.

سناء عبدى:

والدها ألمانى ووالدتها مغربية، عمرها 35 عامًا ودرست الحقوق، مرشحة عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى مدينة كولونيا، هدفها "القضاء على الفقر لدى الأطفال وتحسين جودة التعليم المقدم إليهم".

على الديلمى:

من مواليد صنعاء وعمره 39 عامًا، مرشح عن حزب اليسار فى مدينة جيسن، يشغل منذ عام 2012 منصب المتحدث باسم "مجموعة العمل الاتحادية للهجرة والاندماج ومكافحة العنصرية" للحزب، من شعاراته "العدالة الاجتماعية وفرض ضريبة على الثروة".

أيمن ذبيان:

أصوله لبنانية وعمره 56 عامًا، مرشح مستقل فى برلين، من أهدافه "مساعدة المهاجرين فى الاندماج بشكل أفضل".

نهى الشريف:

أصولها صومالية وعمرها 29 عامًا، المرشحة الأولى عن حزب اليسار فى مدينة فولدا، درست العلوم السياسية، هدفها "مكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية".

محمد رفيق طويل:

أصوله لبنانى وعمره 68 عامًا، مرشح مباشر بدعم من الحزب الماركسى اللينينى فى نويكولن ببرلين، رئيس جمعية "البيت اللبنانى الألمانى" ورئيس تحرير مجلة "المدينة" فى برلين، شعاره: "نفس الحقوق للمهاجرين والألمان".