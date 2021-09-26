أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت أن 5 جنود سوريين أصيبوا، و5 مسلحين قتلوا بلغم انفجر بهم لدى محاولتهم اختراق خط التماس مع الجيش في محافظة حلب.
وأشار إلى أن ما لا يقل عن 15 عنصرا من المسلحين أصيبوا بجروح قبل أن يتراجعوا.
وتمثل منطقة إدلب لوقف التصعيد التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: إصابة 5 جنود سوريين إثر اشتباك مع مسلحين في حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.