تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد عبر ببجي نيو ستيت الموقع الرسمي

تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد ، بلا شك أن جميع محبي لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة يبحثون دائما عن طريقة مضمونة لتثبيت اللعبة على جميع أنواع هواتف الأندرويد. فعند إصدار النسخة التجريبية من لعبة ببجي المملكة الجديدة حازت على إعجاب ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم. وقد تم PUBG NEW STATE تحميل للاندرويد ملايين المرات. وذلك فور إصدار النسخة الأصلية منها. ومنذ طرح اللعبة رسميا في هذا الشهر الجاري شهر سبتمبر 2021 وهي أصبحت واحدة من أهم الإلعاب الإلكترونية التي يرغب في تحميلها ملايين الأشخاص. وذلك بسبب قيام الشركة المصدرة للعبة بإنشاء خرائط جديدة وأراضي ميدانية واسعة جدا وجديدة. كما قامت أيضا الشركة بإضافة الكثير من الأسلحة الثقيلة في لعبة PUBG NEW STATE . مما أضاف إلى اللعبة الكثير من المتعة والإثارة والتشويق. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على كيفية تثبيت لعبة PUBG: NEW STATE APK على جميع هواتف الأندرويد. كما نقدم لكم أيضا على متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد . لكي تتمكنوا من تشغيل اللعبة بكل سهوله وبدون مواجهة أي مشاكل .

تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد

هل تريد تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد لكي تتمكن من تشغيل اللعبة بدون مواجهة أي مشاكل وبكل سهوله ؟ تهانينا أعزائي اللاعبين سوف نقدم لكم أكثر طريقة أمنة تمكنكم من الحصول على لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد بكل سهوله. كل ما عليكم هو إتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك فتح متجر جوجل بلاي من هاتفك الأندرويد .

من خانة البحث أكتب ( لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد ) .

) . ثم أنقر على بحث .

سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة .

حينها أنقر على كلمة ( لعبة PUBG: NEW STATE APK ) .

) . كما يجب عليك الانتظار قليلا حتي يتم تثبيت اللعبة على جهازك .

الآن يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بواحدة من أفضل الإلعاب الإلكترونية .

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد

بعد أن عرفتم طريقة تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد . يجب عليكم أيضا معرفة متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد لكي تتمكنوا من تشغيل اللعبة بكل سهوله. وهذه هي متطلبات تشعيل اللعبة :

يجب أن يكون إصدار هاتفك الأندرويد لا يقل عن إصدار أندرويد 8 .

كما يجب توفير مساحة تخزين داخلية بسعة 3 جيجا بايت .

كذلك توفير ذاكرة وصول عشوائية لا تقل عن 4 جيجا بايت رامات .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة تثبيت لعبة PUBG NEW STATE للاندرويد عبر ببجي نيو ستيت الموقع الرسمي . للاستمتاع بواحدة من أفضل الإلعاب الإلكترونية على الإطلاق. والتي توفر للاعبين جو من الإثارة والغموض والقتال. يسعى فيها اللاعب دائما للبقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة .