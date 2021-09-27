طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، هو من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين من مواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يلعب الديوان الملكي دور هاماً في دعم المواطنين وتقديم المساعدات المالية لهم من أجل النهوض بهم وسداد ديونهم.

الديوان الملكي السعودي:

يعمل الديوان الملكي السعودي على تقديم الكثير من المساعدات لأبنائه المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل النهوض بهم وتلبية إحتياجاتهم وسداد ديونهم للمتعثرين أو حل مشاكل المواطنين سواء كانت إجتماعية أو مالية أو صحية، حيث يقوم الديوان الملكي بتقديم يد العون لمن يعانون من الأمراض المزمنة والإعاقات .. الخ من الأمراض التي لا حصر لها والتي تطلب مبالغ مالية باهظة وعلاج ومتابعة طبية، ويتلقى الديون الملكي الكثير من الطلبات لمساعدتهم لتخطي مشاكلهم الصحية ومساعدتهم ماليا أو إجتماعياً.

الحالات المستحقة لطلب مساعدات مالية 1443

وقد حدد الديوان الملكي الحالات التي تستحق الحصول على مساعدات مالية وهي كالتالي:

حالات البطالة.

حالات المرض.

حالات الديون أو الظروف المالية الصعبة.

حالات التعرض لحوادث أو خسائر.

حالات العجز عن الوفاء بالديون.

طريقة إرسال طلب مساعدة للديوان الملكي

يتم التقدم بنموذج طلب مساعدة للديوان الملكي وتتضمن صيغة الطلب التحية لخادم الحرمين الشريفين، يقوم المتقدم بتحديد نوع المساعدة التي يحتاجها والتي قمنا بتوضيح انواع المساعدات من قبل في هذا المقال ثم يقوم المتقدم بكتابة شرح مفصل عن أسباب مشكلته وارفاق المستندات التي تتعلق بالمشكلة، وسوف يقوم الديوان الملكي بالتواصل مع متقدم الطلب بعد النظر في طلبه ودراسته.

رابط تقديم طلب مساعدات مالية وعينية:

وحتى يمكنك طلب مساعدة مالية أو عينية من الديوان الملكي يمكنك الدخول على الموقع الرسمي للديوان الملكي واتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بالإمارة التابع لها.

ثم الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم الدخول على خدمة دليل المستخدم لطلب المساعدات

إرفاق صورة من الهوية الوطنية وإرفاق طلب المساعدات.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

ويمكنك عزيزي المواطن التواصل بكل سهولة مع الديوان الملكي من خلال الارقام وفرها الديوان الملكي مجاناً لجميع المواطنين وهي كالتالي.

8004000000

920022220