ألمانيا.. الديمقراطي الاشتراكي يقترب من إنهاء حكم حزب ميركل

أظهرت مؤشرات أولية في ألمانيا، أن الاشتراكيين الديمقراطيين، تصدروا الانتخابات البرلمانية بشكل طفيف، يوم الأحد، بينما جاء المحافظون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في المركز الثاني.

وذكرت تقارير صحفية، أن الاشتراكيين الديمقراطيين يأملون أن يتمكنوا من تشكيل ائتلاف حكومي جديد مع المحافظين قبل "عيد الميلاد".

وقال زعيم المحافظين، أرمين لاشيت إن "ألمانيا تتولى رئاسة مجموعة السبع في 2022"، فيما صرح خصمه أولاف شولتز "علينا القيام بما في وسعنا ليكون ذلك ممكنا قبل عيد الميلاد".

وتشير النتائج الأولية حتى الآن إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصد 204 من مقاعد البرلمان التي يصل عددها في المجمل إلى 730.

في غضون ذلك، جاء ائتلاف المحافظين المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، في المرتبة الثانية بـ197 مقعدا.

أما الخضر الذي ركزوا بشكل كبير على قضايا البيئة والمناخ حلال حملتهم، فجاؤوا في المرتبة الثالثة بـ114 مقعدا.

يشارك في الانتخابات الألمانية 47 حزبًا، ويحقّ لنحو 60 مليون و400 ألف مواطن، الإدلاء بأصواتهم، فيما توقعت الإدارة الاتحادية للانتخابات مشاركة نحو 40 بالمئة من الناخبين عن طريق التصويت البريدي، وقد وصلت نسبة التصويت بالبريد إلى 28.6 بالمئة في الانتخابات الأخيرة.

وتتولى ميركل، البالغة من العمر 67 عاما، السلطة منذ عام 2005 لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا في مسار أكبر اقتصادات أوروبا.

ودعي الناخبون البالغ عددهم حوالي 60.4 مليونا للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، لانتخاب نوابهم للبرلمان الاتحادي "بوتدستاغ".