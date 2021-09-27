هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب أكبر جزر الفلبين

جدة - نرمين السيد - ووقعت الهزة قبالة مقاطعة باتانغاس فى جزيرة لوزون عند الساعة 1.12 صباحا بالتوقيت المحلى فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم. وسجلت الهزة على عمق 98 كيلومترا وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية. وقال خوسيه كلايد يايونغ المسؤول فى إدارة الكوارث فى مدينة تاغايتاى فى مقاطعة كافيت المجاورة إن الهزة كانت قوية وحتى الآن لم تقع حوادث غير متوقعة مرتبطة بالزلزال".

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