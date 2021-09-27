انتخابات ألمانيا.. الاشتراكيون يتقدمون بفارق طفيف

جدة - نرمين السيد - تقدم الاشتراكيون الديمقراطيون فى الانتخابات التشريعية الألمانية، مساء الأحد، على المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخياً، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".





ويتقدم الحزب الاشتراكى الديمقراطى بزعامة أولاف شولتز بفارق طفيف مع حصده بين 25.7 و26% من الأصوات، على المسيحيين الديمقراطيين المحافظين بقيادة أرمين لاشيت الذى حل ثانياً مع 24.5% من الأصوات بحسب استطلاعات لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، فيما توقعت قناة "ايه آر دى" نسبة متساوية من الأصوات بين الحزبين بلغت 25%.

من جهته قال المرشح الديمقراطى الاشتراكى "ستكون ليلة انتخابية طويلة"، مضيفاً: "لكن ما هو مؤكد هو أن العديد من المواطنين صوتوا للحزب الاشتراكى الديمقراطى لأنهم يريدون تغيير الحكومة وأيضاً لأنهم يريدون أن يكون أولاف شولتز المستشار القادم"، وفق فرانس برس.

غير أن المشكلة هى أنه رغم نتيجتهم "المخيبة للآمال"، فإن المحافظين يعتزمون أيضاً تعيين المستشار القادم، وفق ما أعلن أرمين لاشيت الذى تحدث إلى جانب ميركل.

وأكد المرشح الديمقراطى المسيحى: "سنفعل كل ما فى وسعنا لبناء حكومة يقودها" المحافظون.

يشار إلى أنه لم يسبق أن تراجعت نسبة الأصوات لصالح حزب المحافظين إلى ما دون عتبة 30%. وفى العام 2017، حصد 32.8% من الأصوات.

إلى ذلك أعرب الاشتراكيون الديمقراطيون وكذلك المحافظون عن أملهم تشكيل ائتلاف حكومى "قبل عيد الميلاد".

وصوّت جزء كبير من الناخبين عن طريق البريد، ومع ذلك، قد تتغير النتائج بعد عملية فرز الأصوات الأولى.