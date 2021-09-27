الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الجديد شروطه وأهم الأوراق المطلوبة للرجال والسيدات

الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الجديد شروطه وأهم الأوراق المطلوبة للحصول عليه، تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات والمساعدات لمواطنيها حتى تمكنهم من التغلب على الظروف المادية الصعبة، وبحثا من المملكة لتوفير لمواطنيها حياة كريمة، وتمتعهم ببعض من الرفاهية، ومن بين المواطنين الذين يبحثون على هذه المساعدات يوجد المتقاعدين والذين يشكلون نسبة غير بسيطة داخل المجتمع، لذا فتعمل الحكومة السعودية على توفير لهم الضمان الاجتماعي والمقصود بالضمان الاجتماعي هو توفير مبلغ من المال وإعطاءه للمتقاعدين الذين تتوافر لديهم الشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة، لذا فاليوم سنقوم بتوضيح الضمان الاجتماعي لهم، وأهم الشروط المطلوبة حتي يتم الحصول عليه.

الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الجديد أولا الشروط

فلقد قامت الحكومة داخل المملكة بوضع بعض من الشروط التي يةب أن يتم توافرها في المواطن أو المتقاعد حتى يتمكن من الحصول على الموافقة على الضمان الاجتماعي. ويمكننا ذكر هذه الشروط هي:

أولا يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي أكبر من ال35 عاما.

يجب أن يكون المتقاعد قدم طلب للحصول على المساعدة المقطوعة.

لا يجب أن يكون لديه سجل تجاري أو رخصة تجارية.

يجب أن لا يكون لديه عامل مهني.

بالنسبة للمرأة يجب أن تكون مطلقة أو أرملة، أو زوجها مفقود أو سجين.

يجب إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة عند تقديم الطلب بشكل إلكتروني.

هناك مجموعة من المستندات والأوراق التي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي يجب أن يتم إرفاقها عند الطلب على القرض، وتختلف هذه الأوراق من رجل إلي سيدة، فبالنسبة للرجل، فأهم هذه المستندات والأوراق التالي:

يجب أن يتم إحضار صورة من بطاقة الهوية الشخصية. كما يجب أن يتم إحضار الأصل أيضا حتى يتمكنوا من عمل مطابقة بينهم والتأكد من الصورة.

إثبات الراتب الشهري والذي يجب ألا يزيد عن الحد المسموح به للحصول على الضمان.

تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

الأوراق المطلوبة للحصول على الضمان بالنسبة للرجلالمستندات المطلوبة بالنسبة للسيدات

وأخيراً فإنه من الجدير بالذكر أن عندما يتم الحصول على الموافقة على طلب المواطن للحصول على الضمان الاجتماعي يتم صرفه على مجموعة حالات:

بالنسبة للحالة الأولي فيحدث بها أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي كل عام. ويحدث ذلك لمن ليس لديه أي معاش أخر أما بالنسبة للحالة الثانية ومايحدث بها هو أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي كل عامين. ويتم ذلك لمن لديه دخل أخر. ويستثني من ذلك المطلقات والنساء الأرامل وكذلك الأيتام.

الفئات التي يحق لها الحصول على الضمان الاجتماعي

كما قمنا بعرض الضمان الاجتماعي للمتقاعدين وكذلك أهم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليه. يمكننا أيضاً عرض الفئات التي يمكنها الحصول على معاش الضمان الاجتماعي كما حددتها الوزارة كما يلي: