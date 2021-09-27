استطلاع: تراجع الدعم لليمين المتطرف في انتخابات ألمانيا

من المتوقع أن يتراجع الدعم لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في الانتخابات العامة هذه السنة مقارنة باستطلاع أجري قبل أربعة أعوام.
وأظهرت التوقعات القائمة على استطلاعات رأي وفرز جزئي للأصوات يوم الأحد أن الحزب حصل على أقل من 11 بالمائة، في تراجع عن 12.6 بالمائة في 2017.
فشل الحزب في إدراج مشكلته الأساسية - الهجرة - على أجندة حملته هذا العام.
ورغم النتيجة المتوقعة، صرح زعيم الحزب المشارك تينو تشروبالا بأنه "راضٍ للغاية" عن النتيجة، مرحبا بالخسائر التي تكبدتها كتلة المستشارة أنغيلا ميركل.
وقبل اربع سنوات كان حزب البديل من أجل ألمانيا قد قال إنه "سيطارد" ميركل التي قالت في 2018 إنها لن تترشح لولاية خامسة. واستبعدت أطراف أخرى أي تعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا.
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