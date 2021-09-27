3 جرحى فى حريق داخل مركز للحرس الثورى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - أعلن الحرس الثورى الإيرانى، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، من جراء حريق اندلع فى منشأة تابعة له فى غرب العاصمة طهران، يوم الأحد، لكنه لم يشر إلى الأسباب التى تقف وراء الحادث، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وجاء فى بيان نشره الموقع الالكترونى للحرس الثورى "سباه نيوز"، "اندلعت النيران بعد ظهر (اليوم) فى أحد مراكز بحوث الاكتفاء الذاتى للحرس فى غرب طهران، مما أدى الى إصابة ثلاثة من العاملين فيه". ولم يحدد البيان أسباب اندلاع الحريق أو مكانه، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن المنشأة التى حدث فيها. ووفق المصدر ذاته، فقد تمت السيطرة على الحريق من قبل "رجال إطفاء المركز"، بينما نقل الجرحى الى المستشفى.

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