الهجرة غير الشرعية .. إنقاذ 58 ضحية جديدة فى عرض البحر بـ المغرب

جدة - نرمين السيد - وقال مندوب الصيد البحرى بمدينة طانطان، إنه تم العثور على قارب خشبى، على متنه 58 مهاجرًا، كانوا فى "حالة خطر فى عرض البحر، حيث تم تحديد موقع القارب على مسافة 45 ميلًا غرب ميناء طانطان.
وأضاف، فى بيان له، أنه بعد التنسيق مع القوات البحرية المغربية وجميع السلطات المعنية، تم إنقاذ هؤلاء الأشخاص، وإجلاؤهم إلى ميناء طانطان لتلقى الرعاية الصحية.
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