صورة - وفاة شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث دهس بـ تونس

جدة - نرمين السيد - وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوى، بقصر هلال لتلقى العلاج.

فيما أكدت إذاعة "جوهرة أف أم"، أن قوات الأمن اعتقلت صاحب السيارة الذى نفذ عمليتى الدهس فى مدينتى صيادة وقصر هلال، لافتة إلى أنه لم تعرف بعد دوافع مرتكب العملية فى انتظار التحقيق معه.

وذكرت الإذاعة نقلا عن بعض شهود العيان أن عملية الدهس كانت مقصودة من قبل سائق السيارة الذى حاول بعد تنفيذه عملية مواصلة التقدم فى اتجاههم للتأكد من وفاتهم.