البرازيل تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و243 وفاة

جدة - نرمين السيد - وبلغ العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى المكسيك 594.443 حالة بينما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21 مليونا.

وأظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن أكثر من 231.93 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

وكشف الإحصاء أن إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و955.100.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019